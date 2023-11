(Di venerdì 24 novembre 2023) See image gallery at *.tgcom24.it L'è un orologio ideato daper i piloti 20 anni fa, apprezzatissimo però anche da chi "tiene i piedi ben saldi al suolo". E oggi si presenta con un nuovo design incentrato ...

Breitling e la sua nuova collezione Avenger

Come accennavo sopra, la forza delle versioni cronografiche è il Calibro di manifattura01 con una riserva di carica di circa 70 ore e una garanzia di cinque anni nonché la certificazione ...

Ecco perché Breitling è il marchio che fa per te se ami le moto GQ Italia

Wheels and Waves Italia, ci siamo stati con Breitling: ecco com'è Esquire Italia

Louis Vuitton collezione Art of Table 2023: la nuova collezione di creazioni per la mise en place

Louis Vuitton collezione Art of Table 2023: la prima collezione di creazioni per la tavola in porcellana e vetro di Murano.

Breitling Chronomat South Sea: la nuova capsule collection di segnatempo femminili

Al cuore di questi splendidi orologi batte il Calibro Breitling 10, un movimento meccanico a carica automatica certificato COSC, noto per la sua precisione. Con una riserva di carica di circa 42 ore, ...