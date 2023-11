Brasile | paura per Fred | vittima di una rapina a mano armata a Rio de Janeiro

(Di venerdì 24 novembre 2023) Momento di vero terrore per. L’ex calciatore brasiliano, oggi 40enne, è rimastodi unanella mattinata di giovedì in quel di Rio de. L’ex attaccante, secondo quanto riportato da Globo Esporte, si sarebbe ritrovato con una pistola puntata alla testa, prima di subire il furto dell’auto e del suo cellulare.è attualmente il direttore sportivo della Fluminense. SportFace.

Infortunio Neymar - paura nella notte in Uruguay-Brasile : fuori in barella

Di Maria: 'Chiuderò la mia esprienza con l'Argentina dopo la Copa America'

...Coppa del Mondo lo scorso anno e dopo la vittoria nelle Qualificazioni Mondiali contro il... nessuno merita un trattamento così cattivo, le botte, lache hanno provato le famiglie e i ...

Brasile - Argentina, paura al Maracanà: scontri e caos i sugli spalti - VIDEO La Lazio Siamo Noi

Tafferugli prima di Brasile-Argentina, la polizia carica i tifosi. La ... Quotidiano Sportivo

Filippo Turetta, l'estradizione su un volo militare. «Rischio aggressioni su quello di linea»

Come l'ex terrorista Cesare Battisti e come il padre-padrone Shabbar Abbas, anche Filippo Turetta tornerà in Italia su un velivolo dell'Aeronautica militare. «Volo ...

Brasile in fiamme: temperatura percepita a 60 gradi, sud in preda ai tornado

Un'ondata di calore senza precedenti ha colpito il Brasile, con temperature che hanno sfiorato i 60 gradi. Questo evento estremo rappresenta un campanello d'allarme per il mondo intero, sottolineando ...