Boxe | Etinosa Oliha difende il Mondiale IBO | l’italiano sfida Vukshinaj per continuare la scalata tra i medi

(Di venerdì 24 novembre 2023)si appresta a salire sul ring da Campione del Mondo IBO dei pesiper la prima volta in carriera. Il pugile italiano ha infatti conquistato la cintura iridata della sigla meno prestigiosa (WBA, WBO, IBF, WBC sono di una categoria superiore) lo scorso 1° luglio, quando sconfisse Julio Alamos con verdetto unanime a Wuppertal. L’astigiano sarà atteso nuovamente in Germania, questa volta a Rietberg, perre il proprio titolo. Il 25enne incrocerà i guantoni con lo svizzero Fatonnel match in programma sabato 25 novembre. Si tratterà di un crocevia importante per la carriera del nostro portacolori, che in caso di vittoria potrebbe ambire a scalare ulteriormente le gerarchie di questa categoria e magari a meritarsi una chance di combattere per una cintura di maggior rango. Il ...