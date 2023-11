Bottoms | la recensione del film di Emma Seligman con Rachel Sennott

Leggi su screenworld

(Di venerdì 24 novembre 2023) Forse siamo stufi deisugli adolescenti ambientati nei licei americani. Forse. Il mondo dei teenager è stato così tanto esplorato nei suoi aspetti più diversi che sembra difficile trovarci altro. Il più delle volte è tutta una rivalsa, una sfida del protagonista ad uscire dalla comfort zone e mostrare di valere qualcosa, che sia nell’ambito sportivo, nei voti oppure, come nella maggior parte dei casi, in amore. Nel 2019 si tornava su questi passi con l’opera di Olivia Wilde La rivincita delle sfigate (in lingua originale Booksmart), che narrava le disavventure notturne di una coppia di amiche che intendevano recuperare gli anni perduti del liceo in una sola e unica folle notte. Non si trattava di accompagnare le protagoniste nel corso di varie fasi dell’anno scolastico, ma di uscire dagli schemi a cui siamo abituati per metterle alla prova di fronte ad un mondo ...