Bosch ad Agritechnica presenta tecnologia iniezione per motori a...

(Di venerdì 24 novembre 2023) MILANO - Per quanto diverse siano le attività delle macchine agricole, tutti questi veicoli hanno una cosa in comune: un motore diesel. Nel solo settore agricolo il suo impiego rapcirca il 5% ...

Ad2023,presenta in anteprima un'innovazione tecnica: un iniettore di idrogeno per iniezione diretta che non richiede lubrificazione aggiuntiva. "Tecnologicamente, il nuovo ...

MILANO (ITALPRESS) - Per quanto diverse siano le attività delle macchine agricole, tutti questi veicoli hanno una cosa in comune: un motore ...

