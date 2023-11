Bosch ad Agritechnica presenta tecnologia iniezione per motori a idrogeno

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 novembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Per quanto diverse siano le attività delle macchine agricole, tutti questi veicoli hanno una cosa in comune: un motore diesel. Nel solo settore agricolo il suo impiego rapcirca il 5% del consumo di diesel in Germania. E’ chiaro che le macchine agricole devono diventare più rispettose dell’ambiente.ritiene che l’, utilizzabile anche per alimentare mezzi pesanti, sia essenziale per raggiungere la neutralità climatica. Con le sue soluzioni per il motore a, che può fungere anche da propulsore per specifiche applicazioni in campo agricolo, l’azienda vuole compiere ulteriori passi verso la realizzazione di un’economia a. Ad2023,in anteprima un’innovazione tecnica: ...