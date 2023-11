Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach sabato 25 novembre 2023 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici Terzic perde Nmecha per oltre un mese

Leggi su infobetting

(Di venerdì 24 novembre 2023) Reduci da due KO consecutivi in campionato e precipitati a -10 dalla vetta, i gialloneri delproveranno a ripartire dopo la sosta con una vittoria interna sul. La squadra diha trovato un rinato Stoccarda che in rimonta ha portato via una vittoria preziosa anche grazie al gol di Guirassy. La sfida odierna inarriva InfoBetting: Scommesse Sportive e