Boom di polmoniti in Cina | Nuovo microrganismo | torna l' incubo?

(Di venerdì 24 novembre 2023) L'Organizzazione mondiale della Sanità ha sollecitato la popolazione cinese a «seguire misure per ridurre il rischio di malattie respiratorie», considerato il picco di casi segnalato fra i bambini nel nord del Paese. «L'Oms ha avanzato allauna richiesta ufficiale per informazioni dettagliate su un incremento di malattie respiratorie e i casi di polmonite fra in bambini», scrive l'Organizzazione in una dichiarazione sui social. L'Oms ha chiesto informazioni aggiuntive sulle recenti tendenze nella circolazione di patogeni conosciuti, inclusi quelli dell'influenza, il Sars-Cov-2 (il virus del Covid-19), il virus respiratorio sinciziale (RSV), la causa più frequente di patologia delle vie aeree inferiori nei lattanti, e il mycoplasma pneumoniae, oltre che sul grado di sovraffollamento del sistema sanitario. Le misure preventive sollecitate sono ...