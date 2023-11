Boltiere per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Sabato 25 novembre si ricorderà lala. Un tema ancora troppo spesso nei fatti di cronaca e per il quale l’amministrazione comunale diè particolarmente sensibile. Per questo motivo l’assessore per le politiche alle pari opportunità Savina Mora invita tutta la cittadinanza sabato 25 novembre alle ore 15:00, presso il Centro Civico Aldo Moro, alla mostra d’arte organizzata con la collaborazione dell’Associazione Ali di Carta: una mostra di mail art dal titolo “Nel segno delletra battaglie, speranze e sogni”. Alla presentazione della mostra seguirà un momento di riflessione. È importante ricordare, infine, che i comuni degli ambiti territoriali di Bergamo e di Dalmine sono ...