Bologna-Torino | probabili formazioni | orario | dove vederla in tv e pronostico

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 novembre 2023) Una partita tra due squadre interessanti e in grado di disputare una stagione di alto livello. La 13ª giornata del campionato di Serie A si chiude con, due compagini in grado di avvicinarsi alla zona Europa. La squadra di Thiago Motta occupa l’8ª posizione, i granati sono reduci da tre risultati utili consecutivi e si trovano all’11° posto in classifica., le(4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Saelemaekers, Zirkzee, Ndoye. Squalificati: nessuno Indisponibili: Bonifazi, Karlsson, Orsolini, Soumaoro(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. Squalificati: nessuno ...