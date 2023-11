Bologna Città 30 | interventi per la messa in sicurezza di molti punti critici della viabilità

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 24 novembre 2023) Riassetto eindelle carreggiate e delle intersezioni stradali, realizzazione di manufatti per la moderazione o riorganizzazione del traffico (penisole e isole salvagente o di canalizzazione del traffico, posa di dissuasori), riorganizzazione degli schemi circolatori con nuovi sensi unici, realizzazione di nuova segnaletica verticale, orizzontale e luminosa, adeguamento di percorsi pedonali e ciclabili, eliminazione di barriere architettoniche con realizzazione di scivoli o rampe sui marciapiedi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e ciclabili, spostamento o riqualificazione di fermate del Trasporto Pubblico. Sono questi i principalirealizzati nell’ambito del PianoStradale Urbana, in diversi...