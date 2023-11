BMW Motorrad presenta le nuove R 12 NineT e R 12

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 novembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Con la R, nel 2013 BMWhato più di una roadster in stile classico. Fin dall’inizio ha unito il design classico della moto e la tecnologia moderna con l’alta maestria e le diverse opzioni di personalizzazione. Poco dopo, la Rsi è arricchita di interessanti derivati, dando vita a un’intera famiglia di modelli per il mondo BMWHeritage. Per questo motivo, per la nuova BMW R 12, il principio guida durante lo sviluppo è stato “The Spirit of”, con l’obiettivo di seguire le orme della Rdi successo e di portarne avanti il look archetipico, l’atemporalità e le elevate qualità di personalizzazione. Mentre la nuova R 12, come roadster classica, è riconoscibile ...