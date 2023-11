Blocco del Cup | stop a prenotazioni e pagamenti ticket

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI tecnici della Società Regionale per la Sanità (Soresa) che gestiscono il Cup Unico Regione Campania – Portale Salute del Cittadino hanno comunicato che, dalle ore 14 di domani, sabato 25 novembre, e fino alle ore 7 di lunedì 27 novembre, è previsto un fermo del sistema per consentire di effettuare un intervento di manutenzione programmata. I servizi dell’ASL Avellino e dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, così come quelli di tutte le altre Aziende sanitarie e ospedaliere campane, fruibili attraverso la piattaforma web regionale, subiranno pertanto unotemporaneo. I cittadini non potranno, nello specifico, prenotare/disdire prestazioni, procedere al pagamento del, scegliere/revocare il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta, aderire alle campagne vaccinali in corso, accedere ai ...