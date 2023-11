Blackout su La7 mentre si parla di Gruber-Meloni E Formigli ironizza | “Avevamo appena citato Giambruno | è sicuramente una casualità…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Problemi tecnici nello studio di Piazzapulita su La7 giovedì 23 novembre.in trasmissione sidel post pubblicato da Giorgiacontro Lilliin cui la premier mostra una foto della sua famiglia “da cui è stato espulso”, va via la luce. Pochi secondi in cui il conduttore, Corrado, si chiede ‘che succede’. Poi parte la pubblicità e al rientro in studio il giornalista: “State tranquilli, non è successo niente. C’è stato un, nonabbiamo mostrato la foto della famiglia. ÈunaMai capitato in 12 anni, è successo stasera, sentiamo qualche forza ...