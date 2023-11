Black Friday | corsa all’acquisto in città e nei centri commerciali

"Scusi, che modello mi consiglia". "Quello che ha già". Gli spot anti - consumo che spaccano la Francia (e entusiasmano Beppe Grillo) - Il

Alla vigilia del, il comico e fondatore del Movimento 5 Stelle ha dato risalto alla campagna, pubblicando alcuni dei video sul suo blog, sotto un post eloquente dal titolo "Non comprare! ...

Black Friday kicks off with goods and services still higher than before. Check changing rent prices in Wisconsin

Retailers are kicking off the unofficial start of the holiday shopping season on Friday with a bevy of discounts and other enticements. But executives are growing concerned with a spending slowdown ...

Black Friday kicks off with goods and services still higher than before. Check changing rent prices in Nebraska

Retailers are kicking off the unofficial start of the holiday shopping season on Friday with a bevy of discounts and other enticements. But executives are growing concerned with a spending slowdown ...