Black Friday | corsa ad acquisti per 30 milioni di italiani

(Di venerdì 24 novembre 2023) La spesa sarà di 194 euro a persona, il 14% in più rispetto allo scorso anno Per il2023 e il Cyber Monday, circa 30dihanno deciso di faresotto la spinta delle promozioni e delle iniziative vantaggiose previste nei negozi, nei mercati e su internet. E’ quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione del lungo week end di grandi sconti, occasione che dà l’avvio allo shopping di Natale. Complessivamente la spesa sarà di 194 euro a persona, il 14% in più rispetto allo scorso anno secondo Coldiretti/Ixe’, seppur con notevoli differenze. Se la maggioranza di chi fa(40%) conterrà il budget sotto la soglia dei 100 euro, un altro 35% arriverà fino a 200 euro e un ulteriore 11% si spingerà a 300 euro e un 7% fino a 500 ...