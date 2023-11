Black Friday | Confcommercio | 6 italiani su 10 faranno shopping

(Di venerdì 24 novembre 2023) Come ogni anno,e Format Research hanno "indagato" ( guarda il documento integrale in pdf ) sulla propensione e sui comportamenti di acquisto deglinella settimana degli sconti ...

Hunger Games : per il Black Friday Amazon in offerta il cofanetto collezione con i quattro film

Amazon, proteste in tutta Europa per il Black Friday: lavoratori in sciopero e stop nei magazzini. Anche i locker presi di mira

MILANO " Giornata di protesta in tutto il mondo per i lavoratori di Amazon . In occasione deli dipendenti del colosso dell'e - commerce hanno programmato una serie di proteste e stop con l'obiettivo di rallentare acquisti e distribuzione dei prodotti. In Germania, secondo mercato ...

Amazon, proteste in tutta Europa per il Black Friday: lavoratori in sciopero e stop nei magazzini. Anche i lo… la Repubblica

Lo sciopero dei lavoratori di Amazon a Castel San Giovanni, per il Black Friday Il Post

POCO F4 GT 5G 8/128GB: per il Black Friday questo smartphone scende da 599 a 298€

Super ribasso per POCO F4 GT 5G 8/128GB su Amazon per il Black Friday. L'offerta riguarda il telefono in colore giallo ma, se non vi piace il colore, potete facilmente rimediare con una cover. POCO F4 ...

Sconto del 15% su questa OTTIMA SMART TV Panasonic da 55"

In occasione del Black Friday 2023 su Amazon, mettiamo in evidenza un'offerta imperdibile su una smart TV di qualità superiore. La Panasonic TX-55MZ700E da 55", lanciata quest'anno, è disponibile con ...