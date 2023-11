Black Friday 2023 | Star Wars | Jedi Survivor in versione PS5 è in sconto su Amazon

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 24 novembre 2023) Su, in occasione del, è possibile recuperare, inPS5, a un prezzo scontato. Il gigantesco universo di, creato originariamente da George Lucas, ha saputo catturare e ammaliare i fan da ogni dove, andando oltre la dimensione cinematografica iniziale, per poi approdare in quella cartacea, televisiva e nel mondo dei videogiochi. Fra i vari esperimenti, narrativi e ludici, in questo senso, è bene menzionare la serie adesso proseguita con, titolo che ha ulteriormente confermato il proprio valore sulle console di nuova e vecchia generazione. Sembra ...