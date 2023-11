Black Friday 2023 | il set LEGO della Batmobile da The Batman è in sconto su Amazon

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 24 novembre 2023) Su, in occasione del, il setdi Theè scesa di prezzo. Nel clamore generale, il Thedi Matt Reeves ha saputo catturare fin da subito sia il grande pubblico di appassionati, che quello più generalista, portando nei cinema mondiali un lungometraggio oscuro, violento e cattivo tanto quanto lo stesso Cavaliere Oscuro al suo centro. Tanti i modelli lanciati da questa pellicola, al momento in attesa dei vari sviluppi promessi a seguitosua uscita. Dal lavoro del regista, quindi, la speranza nei confronti di un lavoro coerente con il passato cinematografico dello stessoha alimentato la speranza di coloro che non hanno mai digerito il ...