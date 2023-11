Black Friday 2023 | gli smartwatch e le smartband in sconto

Black Friday, tutte le offerte Xiaomi con sconti fino al 43%

Xiaomi sta scontando gran parte dei propri prodotti in vendita su Amazon per il. Così in questi giorni è possibile risparmiare fino al 43% sull'acquisto di diversi prodotti che vanno dagli smartphone agli auricolari, passando per smartwatch, cavi, aspirapolvere, ...

Il Black Friday è l'occasione perfetta per mettere nell'armadio la borsa dei tuoi sogni

La borsa "Hourglass" di Balenciaga continua a essere un must-have. Richiama i modelli baguette dell'anno 2000, pur conservando la nuova silhouette scultorea distintiva del marchio. È realizzata in ...

Novità tech della settimana: il ritorno di Atari e lo smartphone con ChatGPT

Siamo in pieno Black Friday ma non ci siamo dimenticati delle novità tech più interessanti della settimana! In questo articolo vi proponiamo una selezione delle recensioni che abbiamo scritto negli ...