Black Friday | 1 consumatore su 2 acquista marchi impegnati in sostenibilità ambientale

(Di venerdì 24 novembre 2023) Unmolto più green. Il 24 novembre infatti sarà un venerdì nero ma all’insegna del verde. Questo è quello che ci dice la recente ricerca Unguess-Scalapay effettuata su un panel di 1500 consumatori tra Italia, Spagna e Francia. Dall’indagine emerge infatti come 1su 2, in Europa come in Italia, consideri decisivo nel comportamento d’acquisto l’impattonella scelta di cosa e dovere durante il venerdì degli sconti. Tra le diverse fasce d’età, è la Gen Z la più attenta nell’re prodotti green (Instagram)La Gen Z è la più attenta nell’re prodotti green Se ci focalizziamo soltanto sul nostro Paese possiamo notare che i 238 euro pro-capite presi in considerazione dalla ricerca, stima che gli italiani saranno più ...

Amazon, proteste in tutta Europa per il Black Friday: lavoratori in sciopero e stop nei magazzini. Anche i locker presi di mira

MILANO " Giornata di protesta in tutto il mondo per i lavoratori di Amazon . In occasione deli dipendenti del colosso dell'e - commerce hanno programmato una serie di proteste e stop con l'obiettivo di rallentare acquisti e distribuzione dei prodotti. In Germania, secondo mercato ...

In vari paesi europei sono in programma proteste di lavoratori di Amazon per il Black Friday Il Post

Zara Black Friday 2023: 20 must have dell'inverno da comprare ora Vogue Italia

POCO F4 GT 5G 8/128GB: per il Black Friday questo smartphone scende da 599 a 298€

Super ribasso per POCO F4 GT 5G 8/128GB su Amazon per il Black Friday. L'offerta riguarda il telefono in colore giallo ma, se non vi piace il colore, potete facilmente rimediare con una cover. POCO F4 ...

Sconto del 15% su questa OTTIMA SMART TV Panasonic da 55"

In occasione del Black Friday 2023 su Amazon, mettiamo in evidenza un'offerta imperdibile su una smart TV di qualità superiore. La Panasonic TX-55MZ700E da 55", lanciata quest'anno, è disponibile con ...