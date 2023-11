Bill Gates | “Intelligenza artificiale potrebbe consentire all’umanità di lavorare solo tre giorni a settimana”

Intelligenza artificiale - per Bill Gates presto avremo tutti un assistente personale AI

Il castello di San Giorgio a Portofino - che Bill Gates non ha comprato

Estrazione Million Day delle ore 13 di oggi venerdì 24 Novembre 2023: i numeri vincenti

... 27enne di Nocera Inferiore si schianta con l'auto a Milano Ultime notizie Zerottonove Incidente stradale: 27enne di Nocera Inferiore si schianta con l'auto a Milano 24 Novembre Tecnologia:...

Bill Gates: "L'intelligenza artificiale potrebbe rendere possibile una settimana lavorativa di tre giorni" TGCOM

Bill Gates: «Presto potremo lavorare solo 3 giorni la settimana, il resto lo faranno robot e intelligenza artificiale» Corriere della Sera

Settimana lavorativa di tre giorni, Bill Gates: «Possibile grazie all'intelligenza artificiale»

Quando l'intelligenza artificiale si diffonderà in modo ancora più capillare, per molti lavori potrebbe non rendersi necessaria una presenza umana costante. Secondo Bill Gates, ...

AI, Bill Gates: 'Grazie a intelligenza artificiale potremo lavorare solo 3 giorni alla settimana'

L’intelligenza artificiale può semplificare il flusso di lavoro rendendo alcuni passaggi più veloci. Ridurre i tempi per determinate azioni porta a una maggiore efficienza… Leggi ...