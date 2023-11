Bernardeschi e il ritorno alla Juve | «Ci sarò sempre»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Federico, ex attaccante dellaora a Toronto in Canada, ha parlato del suo futuro a La Gazzetta dello Sport Federico, ex attaccante dellaora a Toronto in Canada, ha parlato del suo futuro a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni riguardo a un possibilein bianconero: PAROLE – «sono diventato un uomo e un calciatore di livello. Un pezzo del mio cuore è rimasto lì. Per laio ci. E poi ho casa a Torino». CONTINUA SUNEWS 24