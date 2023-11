Berlusconi | il testamento colombiano? Un fake

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 24 novembre 2023) Indagato l’imprenditore piemontese Marco Di Nunzio Nessun altrodi. Come spiega La Verità, il documento era un falso e l’imprenditore piemontese Marco Di Nunzio che avevo diffidato il notaio Roveda è indagato per truffa e ricettazione. Il documento è stato analizzato dopo attente perizie. Di Nunzio aveva mandato il presuntocinque giorni dopo la morte di. Al notaio Roveda, che si è occupato di tutte le pratiche aveva anche mandato una diffida. Chiedeva i risarcimenti per danni relativi aldel del 21 settembre 2021. Leggi anche:al Famedio di Milano, ma è polemica. La replica di Sala Questo aveva la fierma dl notaio Jimenez Najera Margarita Rosa che però ha denunciato il tutto. Il presunto ...