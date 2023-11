Bergamo torna capitale delle valvole | sfide e opportunità di business per un settore in forte trasformazione

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 novembre 2023). Unin profondache necessità di accurate riflessioni su quali siano i potenziali sbocchi difuturi, ridefinendo strategie e modalità operative. La quinta edizione di IVS Think Tank, spazio di confronto tra gli attori della Valve Industry, di cuirappresenta un’eccellenza a livello internazionale, andato in scena nel pomeriggio di giovedì 23 novembre nell’Auditorium di Confindustria, è stata l’occasione per analizzare le prospettive strategiche sul comparto energetico e gas, che in uno scenariomente mutevole sta facendo i conti anche con transizione energetica, sostenibilità e innovazione. Un contesto geopolitico complesso, il cambiamentodirettrici di importazione del gas, il nuovo ...