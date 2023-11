“Bella | giovane e bionda” Ma quale Carlotta Mantovan | la fidanzata di Teo Mammucari esiste | le prove

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023) La scorsa settimana si è parlato molto di Teo, comico, conduttore e ora concorrente dell’edizione in corso di Ballando con le stelle, il talent di danza di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Nel corso delle prime cinque puntate il concorrente è già stato protagonista di diversi scontri piuttosto accesi e di recente si è parlato molto della lite con il giornalista Antonio Caprarica. Tutto è iniziato quando la giuria ha detto a Teodi aver ballato peggio del giornalista e a questo punto il comico ha iniziato a commentare ironicamente (non troppo) scatenando poi la reazione di Antonio Caprarica. “Non mi fate parlare di lui vi prego. Lui ha ballato meglio di me? Ma che state a dì? C’è stato un momento in cui ballava e non trovava più la ballerina. Non sapeva dove stava e poi l’ha rivista quando lei gli ha detto di girarsi. Si è ...