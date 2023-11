Beatrice Luzzi e Alessandro ci riproveranno?

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 24 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Grande Fratello, Il racconto della concorrente sul suo ex marito a Mirko Brunetti e Rosy Chinsono stati insieme per diversi anni, per poi separarsi dopo un amore bello e intenso, per diversità di intenti. In particolare, la gieffina ha detto: “Eravamo molto innamorati, i primi anni con i bambini sono stati magici. Come coppia non avevamo proprio storia, in quanto non eravamo strutturati”. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ).push({}); Le rivelazioni della vippona “Quando sei in crisi, o ce la metti tutta, o fai passi ...