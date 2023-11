Bayonetta | Hideki Kamiya sostiene che PlatinumGames svilupperà la serie senza di lui

(Di venerdì 24 novembre 2023) “Tomorrow is mine”: il futuro diè nelle sole mani die non più di, come ha rivelato lui stesso In una giornata pregna di retroscena videoludici, co-fondatore dinonché direttore originale di, ha svelato che la Strega di Umbra vivrà altre avventureche sia lui a scriverle. Prima dell’inaspettato divorzio con lo studio nipponico, il vulcanico game designer (a cui abbiamo dedicato uno speciale, a proposito!) ha fatto da vicepresidente al team di sviluppo ed ha supervisionato diversi progetti, come l’esclusiva Nintendo Astral Chain. Sul suo canale YouTube,ha dichiarato di aspettarsi che per Cereza e compagnia proseguiranno le ...

Bayonetta, Hideki Kamiya sul futuro della serie: 'Proseguirà senza di me, porterò le mie idee nella tomba'

Lo scorso 25 settembre, il celebre game directorKamiya rassegnava le proprie dimissioni da PlatinumGames , scrivendo la parole fine su un ... tra cui quella di, che stando a quanto ...

Bayonetta, Hideki Kamiya sul futuro della serie: "Proseguirà senza ... IGN ITALY

Bayonetta: la serie continuerà anche senza Hideki Kamiya, dice l ... Multiplayer.it

Hideki Kamiya Departs PlatinumGames Leaving Bayonetta Vision Unfulfilled

Hideki Kamiya, the creative mind behind the Bayonetta series, has recently announced his departure from PlatinumGames. With this exit, his ambitious plans for the Bayonetta franchise envisioned as a ...

Il papà di Bayonetta non lavorerà mai con Kojima: «Non è come Dragon Ball»

Hideki Kamiya ha discusso potenziali collaborazioni con Hideo Kojima e Yoko Taro, sottolineando che «sarebbe un disastro».