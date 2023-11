'Battleship', alle 21.25 su Italia 1 il film del 2012 con Liam Neeson: ecco la trama

Il pianista, Mamma mia! e gli altri film da vedere stasera in tv ilGiornale.it

The voice kids, Ciao Darwin o Mamma mia! La tv del 24 novembre BergamoNews.it

Nella giornata della corsa folle allo shopping del Black Friday - che è stato rappresentato in tinte horror dal film Thanksgiving - e in cui in tv torna anche lo show Ciao Darwin, ecco una lista dei f ...

Per la prima serata in tv, venerdì 24 novembre su RaiUno alle 21.25 prenderà il via “The Voice Kids”, condotto da Antonella Clerici. La seconda stagione della fortunata versione di “The Voice” interam ...