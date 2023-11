Basket | Milano vola con Maodo Lo | Stella Rossa battuta a Belgrado in Eurolega

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Vittoria pesantissima per l’Olimpiain. La squadra allenata da Ettore Messina si impone sulla, in uno dei campi più caldi d’Europa, con il punteggio di 71-93 che matura fondamentalmente da metà terzo quarto in avanti. L’uomo partita è, senza riserve,Lo, autore di una magnifica performance da 32 punti; 19 quelli di Shavon Shields e 11 per Nicolò Melli. Dall’altra parte 18 di Dejan Davidovac, 16 di Nemanja Nedovic e 11 di Luka Mitrovic. Tanta la lotta, e anche piuttosto movimentata per buona misura. L’inizio è tutto di Davidovac, che realizza sette punti di fila, ma a prendersi il resto della scena èLo, che lo supera di un punto a livello personale. Quel punto è anche ciò che hadi vantaggio ...