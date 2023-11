Basket | la Virtus Bologna affronta Brindisi in Serie A L’Olimpia Milano ospita Pistoia al Forum | derby lombardo tra Brescia e Varese

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Prosegue ininterrottamente laA di, con la nona giornata in programma nell’imminente weekend. Un solo anticipo previsto per il sabato sera, con le altre partite che si disputeranno domenica dal pomeriggio fino alla prima serata. Andiamo a presentare brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese. Nell’unico match di domani sera la Dinamo Sassarialle 20:30 la Givova Scafati, con i sardi che cercano punti importanti per risalire posizioni in classifica (4 punti e terzultimo posto) mentre i campani provano a riscattare il ko in volata della scorsa giornata contro(94-93). Passando poi alle sfide della domenica l’Umana Reyer Venezia attende al Taliercio alle 16:30 l’Unahotels Reggio Emilia, con le due squadre separate da solo due punti in classifica (12 per gli oro-granata, 10 per gli ...