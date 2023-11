Baronissi non dimentica le due donne nigeriane arrivate morte a Salerno nel 2017

Leggi su zon

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il 25 novembre, la Commissione comunale delle Pari opportunità ha organizzato un momento di preghiera sulla tomba delle due ragazzesepolte a, vittime del naufragio delal largo delle coste libiche. Le due ragazze – con altre venticinque– arrivaronoa bordo della nave militare spagnola Cantabria. Nel giorno in cui il mondo segna in calendario la Giornata alla Lotta contro la Violenza sulle, la Consulta ha promosso un momento di silenzio e riflessione. Per nonre. “Non può essere solo il 25 novembre; – scrive sul suo profilo Facebook il Sindaco diGianfranco Valiante – il nostro impegno per la crescente violenza che lepatiscono deve ...