Barcellona | niente Lo Celso | ecco come verrà sostituito Gavi

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Ilnon andrà sul mercato per sostituire l’infortunato, ma guarderà al futuro e ai giovani talenti della Masia Ilnon andrà sul mercato per sostituire l’infortunato, ma guarderà al futuro e ai giovani talenti della Masia.riportato da Tuttosport, infatti, Deco e Laporta sono stati chiari sotto questo punto di vista e hanno ribaditoverranno inseriti nuovi talenti dalle giovanili per costruire il futuro blaugrana.Lodunque, uno dei nomi circolati negli ultimi giorni.