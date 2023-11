Barcellona | Gavi ko | ecco il nuovo obiettivo sul mercato

Barcellona - Deco : «Gavi è insostituibile : non impazziremo sul mercato»

Barcellona - Deco annuncia : «Gavi insostituibile - non troveremo un altro come lui»

Barcellona - niente Lo Celso : ecco come verrà sostituito Gavi

Barcellona, niente Lo Celso: ecco come verrà sostituito Gavi

Ilnon andrà sul mercato per sostituire l'infortunato, ma guarderà al futuro e ai giovani talenti della Masia Ilnon andrà sul mercato per sostituire l'infortunato, ma ...

Barcellona, l'infortunio di Gavi sblocca l'arrivo di Vitor Roque: ma solo in prestito semestrale TUTTO mercato WEB

Gavi, l'infortunio e mercato Barcellona: un obiettivo Juve in lista Tuttosport

Dal Napoli al Barcellona, è tutto vero: la trattativa spiazza

La voce delle ultime ore ha sorpreso l'ambiente partenopeo. Sembrava fatta, e invece l'inserimento degli spagnoli ha cambiato le carte in tavola ...

Barcellona, niente Lo Celso: ecco come verrà sostituito Gavi

Il Barcellona non andrà sul mercato per sostituire l’infortunato Gavi, ma guarderà al futuro e ai giovani talenti della Masia. Come riportato da Tuttosport, infatti, Deco e Laporta sono stati chiari ...