Barbafinta sarà lei La lezione di Alfredo Mantici

(Di venerdì 24 novembre 2023) Basta. Non se ne può più. Il cinema, la novellistica e il giornalismo all’ingrosso hanno compiuto negli ultimi decenni una vera e propria character assassination ai danni di una figura professionale che si è ben conquistata un posto d’onore nella storia: l’agente segreto, o meglio il funzionario dell’intelligence. O, peggio, lo 007 con la barba finta. L’ennesimo colpo al buon nome e all’immagine delle spie lo ha dato l’ultima versione di James Bond, quel Daniel Craig che, con i suoi vestitucci attillati e la sua smorfia permanente e arrogante da bullo di periferia, dovrebbe essere chiamato a risarcire in sede civile il danno d’immagine recato a una nobile categoria di professionisti. Guardate invece i veri volti dei funzionari dell’intelligence: vecchi ritratti in bianco e nero dove questi signori, con le loro facce da professori, da impiegati, da avvocati, pur con le loro sembianze ...