Bankitalia rassicura (ma non troppo). Debito e mercati le sfide di Meloni

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il 2023 di Giorgiasi sta per chiudere e nemmeno tanto male. In ordine sparso, le agenzie di rating hanno tutte sostanzialmente promosso sia la manovra, il comparto bancario, le grandi partecipate e lo stessosovrano. Ihanno dimostrato fiducia e pazienza, chiedendo un prezzo ragionevole per comprare, tanto è vero che lo spread Btp/Bund non si è mosso più di tanto. E infine, il negoziato per la riforma del Patto di stabilità si sta mettendo piuttosto bene, dopo le aperture della Germania, che fanno ben sperare per un accordo all’Ecofin di dicembre, decisivo per scongiurare il ritorno alle vecchie regole. Un capitale e un credito non da poco quello accumulato dall’esecutivo italiano in questi mesi. Ma che, ed ecco il rovescio della medaglia, nel 2024 andrà non solo difeso ma anche ...