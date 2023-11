Bankitalia | banche italiane hanno azzerato divario Npl ratio con Ue

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma, 24 nov. (askanews) – Lesono riuscite ad azzerare ilsul rapporto tra crediti deteriorati e finanziamenti totali (Non Performing Loans) rispetto all’insieme delleeuropee significative. Lo rileva la Banca d’Italia, che nel rapporto semestrale sulla stabilità finanziaria riporta come nei primi sei mesi dell’anno letricolori abbiano effettuato altre cessioni di crediti deteriorati per circa 3 miliardi di euro. Le valutazioni dei mercati implicite nei principali indicatori non mostrano al momento particolari segnali di tensione sul settore bancario italiano, aggiunge. E nel primo semestre il rapporto medio tra il valore di mercato e quello contabile (price-to-book) delle ...