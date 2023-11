(Di venerdì 24 novembre 2023) commenta Sta bene ildi 9 anni che il 20 ottobre è statodalladi sostegno in unaelementare di, senza nessuna prescrizione medica. Ne parla la madre ...

Venezuela - bambino disabile rinchiuso in una gabbia per anni senza cibo : mamma e zie arrestate

Bambino disabile rinchiuso per anni in una gabbia da madre e zie - lo imbavagliavano e seviziavano

Rinchiuso in gabbia per anni - vittima bambino disabile : arresti

Insegnante di Sostegno Sorpresa a Somministrare Tranquillante a Studente Disabile : Bambino Ricoverato in Overdose - Indagine in Corso

Bambino disabile sedato in una scuola a Palermo, la mamma: "La maestra lo ha anche picchiato"

commenta Sta bene ildi 9 anni che il 20 ottobre è stato sedato dalla maestra di sostegno in una scuola elementare di Palermo , senza nessuna prescrizione medica. Ne parla la madre che in diretta a ' ...

Bambino disabile sedato in una scuola a Palermo, la mamma: "La maestra lo ha anche picchiato" TGCOM

Paolo Crepet: "Il ragazzino suicida a Palermo non è un'eccezione. Per uno che si uccide, mille pensano di farlo" Virgilio

Elena, Mario e la condanna a pagare per un parto drammatico. Ora salviamo la loro ‘Casa’

Mario come Diletta. Stessa clinica, stessa prematurità, stesso danno. Io al primo grado mi fermai e scelsi di concentrarmi su mia figlia perché non avevo forze per null’altro. A 26 anni ritrovarsi con ...

Schio, inaugurato uffcialmente il parco inclusivo

Schio può vantare il parco inclusivo più grande del Veneto - sottolinea il vicesindaco e assessore al sociale, Cristina Marigo ...