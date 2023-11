Ballando Con Le Stelle Rosanna Lambertucci rivela tutto!

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 24 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione AnticipazioniCon Letorna a parlare del talent show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci: cosa svelaCON LE: LE DICHIARAZIONI DI- Parlando del percorso aCon Le, l’ex concorrente ha detto: “La mia eliminazione, non l’ho presa male perché in qualche modo sapevo che ci sarebbe stata l’uscita e poi ci sarebbe stato il ripescaggio. Diciamo che sono contenta di ...