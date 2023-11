Bagnaia campione del mondo sabato se… tutte le combinazioni!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023) Atto finale della MotoGP: a Valencia c’è in gioco il titolo e siache Martin non vogliono mollare ad un passo dal traguardo. A trovarsi avanti però è l’italiano con ben 21 punti di vantaggio che gli consentono, in caso di un buon incastro di risultati di chiudere già il discorso con la Sprint Race di. Ovviamente lui punta a quello, ma senza forzare troppo la mano, come ha rivelato in conferenza stampa: anche perché qui il minimo errore potrebbe rivelarsi fatale.sarà dunquedelse… andiamo a vedere cosa serve!delse… cosa serve all’italiano? Crediti foto: Pagina Facebook del pilotaConcretamente, basterebbe chiudere la sprint dicon 4 punti in più rispetto a ...