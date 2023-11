Badminton | i big non sbagliano nella prima giornata dei campionati italiani

(Di venerdì 24 novembre 2023) Sono iniziati oggi iAssoluti di. Un evento arrivata alla 46esima edizione e che si disputerà in questo fine settimana a Milano. Andiamo a vedere nel dettaglio i match di ogni tabellone in questa. Nel singolare maschile Christoper Vittoriani, testa di serie numero uno, si è qualificato per gli ottavi di finale dopo aver sconfitto Tonni Zhou e Liam Alex Pelizzari. La sorpresa è sicuramente l’eliminazione del numero due del seeding Emmanuel Perna, che è stato sconfitto in tre game da Giuseppe Monchiero con il punteggio di 17-21; 22-20; 21-18. Non ci sono stati, invece, dei colpi di scena nel singolare femminile, dove le favorite Emma Piccinin, Lidia Rainero, Judith Mair e Chiara Passeri hanno staccato il biglietto per gli ottavi di finale. Anche nel doppio ...

