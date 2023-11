Aumentano consumi creme anti-age | +5 | 7% nel 2022

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) –per corpo e viso, shampoo e balsamo per capelli, profumi per tutte le stagioni e make-up: sono questi i prodotti più venduti tra gli over 60, protagonisti della “healthy ageing”, la nuova frontiera della bellezza. Regina delle vendite si conferma la crema-age: "nelil valore diin Italia dietà erughe è stato di oltre 650 milioni di euro, in crescita del 5,7% rispetto all’anno precedente – conferma Gian Andrea Positano, responsabile del Centro di studi Cosmetica Italia Associazione nazionale imprese – prevalentemente acquistate in farmacia (quasi 260 milioni di euro) e in profumeria (oltre 235 milioni di euro)". Dunque, oggi anche coloro che hanno superato i 60-65 anni usano prodotti di bellezza e cosmetici come se ...