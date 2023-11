Attento Bagnaia | ora Martin è un cavallo pazzo che gioca ai limiti del regolamento

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il finale di stagione della MotoGP è cominciato nel peggiore dei modi per Francescoa Valencia (Spagna). Il campione del mondo in carica della Ducati, che difende 21 punti nei confronti del grande rivale iberico Jorge, ha vissuto un venerdì problematico, non riuscendo mai a trovare le giuste sensazioni con la gomma anteriore e terminando la sessione di pre-qualifiche addirittura in quindicesima posizione. Ciò significa che ‘Pecco’ dovrà affrontare domani le forche caudine della Q1, dove solamente i primi due classificati accederanno alla successiva Q2, mentre tutti gli altri scatteranno dalla tredicesima posizione in poi sulla griglia di partenza. Insomma, non superare il taglio vorrebbe dire compromettere il fine settimana e, probabilmente, anche il Mondiale. La pista ‘Ricardo Tormo’ di Valencia non piace a, e ...