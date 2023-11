Atletica | Cross di Alcobendas Al via Battocletti e Arnaudo

(Di venerdì 24 novembre 2023) La trentina e la piemontese in scena nella campestre alle porte di Madrid. ROMA - Due azzurre saranno in gara domenica neldi, alle porte di Madrid. Prende il via dalla Spagna anche quest'anno la stagione della corsa campestre per Nadiacon l'obiettivo di cercare le gius

A due settimane dagli Europei di Bruxelles c he avranno inizio il 10 dicembre, ci si prepara all'ultima sfida del calendario nazionale, quello del Carsolina, in programma per il 26 novembre. L'appuntamento darà modo di definire la squadra nazionale assoluta, ma anche le giovanili Under 23 e Under 20. Atteso Eyob Faniel (Fiamme Oro) nella prova ...

