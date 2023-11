Atalanta-Napoli | scelta a sorpresa del tecnico | è stato convocato

(Di venerdì 24 novembre 2023) Mancano 24 ore alla sfida tra. Importanti i recuperi dagli infortuni da una parte e dall’altra Sarà l’la prima squadra che si metterà sul cammino di Walter Mazzarri e del suo. La sfida con i bergamaschi sarà anche la prima che darà il via ad calendario di cinque partite difficili che segnerà gran parte della stagione dei partenopei. Dopo la squadra di Gian Piero Gasperini, ildovrà affrontare Real Madrid, Inter, Juventus e Braga, tutte di fila. Questi scontri saranno decisivi sia ai fini del campionato in quanto si giocheranno scontri con le dirette concorrenti al titolo e sia per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Mazzarri, durante la sua prima conferenza stampa a Castel Volturno, èchiaro sugli obiettivi che la squadra si ...

Atalanta - Napoli, i 22 convocati di Gasperini: c'è Koopmeiners

Un recupero prezioso per Gian Piero Gasperini alla vigilia del match del Gewiss Stadium contro ildi Walter Mazzarri. Tra i convocati c'è infatti Teun Koopmeiners , in dubbio per un fastidio muscolare ma a disposizione dopo un provino in rifinitura. Non ci sarà invece Marten De Roon a ...

Napoli: Meret, Zielinski e Osimhen ristabiliti, hanno lavorato in gruppo

A poche ore dal calcio d’inizio di Atalanta-Napoli ecco spuntare la strategia targata Mazzarri. Il tecnico azzurro ha le idee ben chiare. I tempi burrascosi in casa Napoli potrebbero finire a… Leggi ...

Atalanta-Napoli, la formazione di CalcioAtalanta

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Adopo, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Scamacca. All. Gasperini.