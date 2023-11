Atalanta-Napoli | Scamacca sfida Raspadori per la Nazionale

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 24 novembre 2023), si sfideranno gli attaccanti, entrambi in lotta per un posto da protagonista nell’Italia: un duello per affermarsi. Notizie calciovedrà confrontarsi due giovani punte italiane in rampa di lancio: Gianlucae Giacomo. Un duello nel duello tra due ex Sassuolo che puntano ad affermarsi sia nei rispettivi club che indovrebbe partire titolare neldi Mazzarri,guiderà l’attacco dell’. Per entrambi una chance da sfruttare al meglio per dimostrare il proprio talento. Come sottolineato dall’Eco di Bergamo, è “anche una ...