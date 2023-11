Atalanta-Napoli | Mazzarri | “Osimhen simile a Cavani Io bollito? Mi chiamano per dare lezioni”

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 novembre 2023) “Devo stare attento a come parlo. Sono famoso per lamentarmi ma ora sono un altro, non mi lamento più”. Il nuovo allenatore del, Walterapre con una battuta la conferenza stampa della vigilia del match di campionato contro l’. Il tecnico è chiamato auna scossa in vista di un ciclo che vedrà i partenopei sfianche Real Madrid, Inter e Juventus. “Calendario subito impegnativo? Mi sono sempre trovato bene quando mi sono buttato nella causa senza pensare alle conseguenze. Voglio lavorare sul particolare. Quando sono arrivato c’erano solo 7, 8 giocatori. Ci sarà modo di stare parecchio tempo insieme. De Laurentiis? C’è un rapporto talmente importante e bello che ci diamo del tu. Abbiamo chiarito dopo un equivoco e abbiamo stima reciproca”. Centrale il tema legato a Victor ...