Atalanta-Napoli | le probabili | Natan e Cajuste titolari Sky

(Di venerdì 24 novembre 2023) Domani subito un match impegnativo per il primodi Walter Mazzari. Fischio d’inizio al Gewiss Stadium di Bergamo alle 18. Leformazioni disecondo Sky Sport(3-4-1-2), probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Scamacca, Lookman. All. Gasperini.(4-3-3), probabile formazione: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani,, Olivera;, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri. L’recupera Scalvini in difesa e anche De Ketelaere, Ruggeri e Kolasinac. L’italiano dovrebbe partire dal primo minuto, insieme a Kolasinac. Panchina per il belga ex Milan e per Ruggeri. Squalificato De Roon ...