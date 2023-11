Atalanta-Napoli | Gasperini non ha paura Lo scorso anno disse | “Vogliamo dargli una trapanata”

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 24 novembre 2023) L’allenatore dell’, Gianpiero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita che la sua squadra disputerà contro il, una partita per il vertice che il mister vorrebbe sfruttare per puntare alla zona Champions. Dalle dichiarazioni diè evidente che non c’è alcunadi Mazzarri e del club partenopeo, con L'articolo