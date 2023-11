Ascolti tv ieri | Un Professore meglio di Zelig Cresce Amore Criminale

(Di venerdì 24 novembre 2023) Glitv di, giovedì 23 novembre 2023, hanno registrato per la prima puntata di Un2 su Rai1 un netto di 3.879.000 spettatori per uno share del 18.9% nel primo episodio mentre nel secondo 3.248.000, 19.6%; media di 3.530.000 spettatori con il 19.3% (ottimi numeri nonostante l'uscita anticipata degli episodi su RaiPlay). Il debutto disu Canale 5 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha conquistato 2.865.000 telespettatori, share del 18.2%. Su Rai3(QUI tutte le storie) ha segnato 1.092.000 spettatori, 5,7% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 film Borg McEnroe 370.000, 2% Italia 1 Le Iene presentano: Inside Rete 4 Dritto e Rovescio 932.000, 6.4% La7 Piazzapulita ...

